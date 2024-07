Simpósio irá debater os impactos da enchente na lavoura

O Instituto Riograndense do Arroz (Irga) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) promovem na próxima segunda e terça-feira, dias 29 e 30, o simpósio “Impacto das enchentes: propostas de recuperação e a próxima safra”. Atividade, que terá cobertura da Rádio Integração, será realizada no Auditório do Centro de Ciências Rurais da UFSM.

Programação foi pensada em debater e apresentar soluções para o meio rural que foi atingido pela enchente do final do mês de abril e início de maio na região, quando grandes prejuízos foram registrados nas lavouras, impactando diretamente na produção da cadeia orizícola.

Evento contará com palestras sobre as condições climáticas, os impactos causados nas propriedades rurais, recuperação do solo, planejamento para conservação da água e solo, abordagem jurídica nas ações de reconstrução, entre outros temas.

Confira a programação completa:

DIA 29

13h30h – Abertura – Reitor UFSM e Presidente do IRGA

Palestra de Abertura

14h – Como o El Niño de 2023/24 impactou o RS? E o que esperar para a próxima safra? -Dra. Jossana Cera/IRGA

14h45min – Discussão

Painel 1: DIAGNÓSTICOS DE IMPACTOS E AÇÕES EM ANDAMENTO

15h – Palestra 1: Diagnóstico dos impactos causados pelas enchentes em áreas arrozeiras – Luiz Fernando Siqueira/IRGA

15h40min – Palestra 2: Proposta da sequência das ações no processo de recuperação das áreas atingidas – Engs. Agrs. Adalton Siqueira e Sanderlei Pereira

16h10min – Palestra 3: O que o produtor pode fazer e no que é necessário ajuda? – Produtor rural Jair Buske

15h40min – 16h – Discussão – Moderador – Eng. Agr. Alan Kochenborg

16h – INTERVALO

Painel 2: AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DO SOLO PARA AS ÁREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES

16h30min – Palestra 1: Práticas para recuperação do solo – Dr. Ibanor Anghinoni/IRGA

17h – Palestra 2: Manejo da biologia do solo para apressar a recuperação – Dra. Emanuele Junges/IF Farroupilha

17h30min – Discussão – Moderador: Dr. Filipe Selau Carlos/UFPel

DIA 30

Painel 3: AÇÕES ESTRUTURANTES PARA SE TER UMA ATIVIDADE AGRÍCOLA MAIS RESILIENTE

8h30min – Palestra 1: Uma visão macro da bacia do Jacuí: origem e consequências das enchentes – Dr. Anderson Ruhoff /IPH/UFRGS

9h – Palestra 2: Serviços agrossistêmicos nas propriedades de terras baixas: áreas de amortecimento (efeito esponja) para prevenção de enchentes – Dr. Fernando Meirelles/IPH/UFRGS

9h30min – Palestra 3: Planejamento conservacionista de água e solo em bacias hidrográficas visando o controle de enchentes de processos erosivos – Dr. Jean Minella/UFSM

10h – Discussão- Moderador: Enio Coelho/IRGA

10h30min – INTERVALO

PALESTRA:

11h – Segurança jurídica nas atividades de reconstrução – Eng Agr Marcelo Camardelli Rosa- Secretário de Estado Adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura

11h45min – Discussão

12h15min – ALMOÇO

Painel 4: NOVAS TECNOLOGIAS PARA CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM ARROZ IRRIGADO: APRENDIZADOS E ORIENTAÇÕES PARA A PRÓXIMA SAFRA

13h45min – Palestra 1: Manejo de resistências de plantas daninhas em sistemas de produção com arroz – Dr. Aldo Merotto/UFRGS

14h35min – Basf – Sistema Provísia

14h55min – Rice Tec – Sistema Max Ace

15h15min – Discussão – Moderador: MSc. Carlos Mariot/IRGA

PALESTRA

15h45min – Agronegócio Brasileiro: Economia, Preservação Ambiental e Impacto Social – Antônio da Luz- Economista chefe da Farsul.

16h30min – ENCERRAMENTO