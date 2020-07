Silveira Martins terá sede própria do Cras

Para melhorar os serviços sociais oferecidos à população, a Prefeitura Municipal de Silveira Martins recebeu a liberação da primeira parcela do recurso para a construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O valor global é R$ 342.254,31, incluindo R$ 22.826,31 que será contrapartida do município.

Nesta última quarta-feira, dia 15, foi liberada a primeira parcela no valor de R$ 63.885,60 para o início da obra que já está licitada.

O novo Cras terá a gestão da Secretaria de Assistência Social e Habitação e vai contribuir para que as pessoas sejam melhor acolhidas, com objetivo de orientar, proteger os cidadãos. O Cras acompanhará as famílias cadastradas e poderá oferecer oficinas de artesanatos, fotografia, cursos profissionalizantes e Cras na Comunidade e Melhor Viver da terceira idade.

Ampliar esses serviços é muito importante para a reestruturação familiar, a redução da criminalidade e ainda oferecer a oportunidade um futuro melhor para a população mais vulnerável. Para isso, precisa um número maior de salas, principalmente para o atendimento de grupos maiores, pois atualmente são utilizadas outras instalações como o Centro de Convivência do Município.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins