Silveira Martins terá novo Escritório de Defesa Agropecuária

Na manhã de quinta-feira, dia 6 de agosto, a equipe responsável pela implantação do novo Escritório de Defesa Agropecuária de Silveira Martins, setor público estadual ligado à Inspetoria Veterinária de Santa Maria, esteve reunida junto ao prefeito municipal Fernando Luiz Cordero.

Estiveram no município a supervisora Regional de Santa Maria, Gisane Lanes de Almeida, o coordenador Regional de Santa Maria, Celso Carvalho, o coordenador do Programa de Piscicultura do RS, Ricardo Núncio, e a veterinária que será responsável pelo Escritório de Silveira Martins, Naira Fernandes.

Também foi pauta da reunião o treinamento que será ministrado aos funcionários indicados pelo Executivo, Anderson Bortoluzzi e William Sartori, que atuarão no município no fomento à produção animal, defesa sanitária, zootécnica, inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, com a realização dos serviços de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, e de fiscalização e defesa sanitária animal, todas essas funções específicas do Escritório local.

Na ocasião, a equipe e o prefeito também visitaram as futuras instalações do escritório que funcionará junto ao setor de Meio Ambiente.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins