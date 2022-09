Silveira Martins terá Creche Municipal em 2023

A Prefeitura de Silveira Martins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está atuando construção e conclusão da obra de construção da nova Creche Municipal.

Contando com as atividades da obra, que envolve dois contratos ativos. O primeiro da parte nova que está em fase de finalização e, o segundo, da parte de reforma que está em desenvolvimento após a desocupação do prédio pela Câmara de Vereadores no mês passado, a secretaria Silvia Fioreze destaca que também esta em andamento a licitação para o fechamento da área, entre outras ações que envolvem esta importante obra e investimento para a população siveirense. As empresas contratadas possuem o compromisso de entregar a obra pronta até o final deste ano.

Além disso, também é destaque a parte do mobiliário, playground, brinquedos e jogos pedagógicos. Antes de realizar os encaminhamentos para aquisição, foi realizada pesquisa dos itens orientados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e reuniu os professores para fazer o planejamento destes investimentos. Na mesma oportunidade os educadores tiveram a oportunidade de conhecer a obra onde funcionará a futura Creche Municipal.

A secretária Silvia enfatiza a importante parceria do Setor de Engenharia do município e da cooperação dos professores de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e também da profissional do Sistema Municipal de Ensino e da presidente do Conselho Municipal de Educação.

Quanto aos recursos humanos, a secretaria informa que possui concurso público vigente até 2023, com disponibilidade de cadastro reserva se for necessário contratar novos profissionais.

O prefeito Fernando Cordero diz se tratar de um capitulo importante a ser concluído pela administração pública: “Fico satisfeito de estarmos entregando essa importante obra para a nossa população, uma reividincação muito antiga que estamos realizando e que oportunizará tantas mães poderem trabalhar, sabendo que seus filhos serão bem cuidados”, comemora.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins