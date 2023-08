Silveira Martins registra primeiro caso de Raiva Bovina

A Prefeitura de Silveira Martins divulgou nesta quarta-feira, dia 16, que foi registrado no município o primeiro caso de Raiva Bovina.

Sem detalhar sobre o fato, o comunicado do Poder Executivo silveirense alerta aos produtores rurais para que tomem as medidas sanitárias cabíveis e informe a Inspetoria Veterinária sobre a possível constatação da doença em animais da propriedade rural. Como prevenção, é necessário realizar a vacinação nos bovinos

A raiva bovina é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública. A doença é transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pelo morcego. Os quadros clínicos se apresentam como sinal inicial o isolamento do animal, perda do apetite, cabeça baixa e indiferente ao que se passa ao seu redor. Com a evolução, apresenta movimentos desordenados da cabeça, tremores musculares e ranger de dentes, entre outros aspectos. Após, não consegue mais se levantar, tem dificuldades respiratórias e, por fim, a morte.

Mais informações podem ser obtidas na Inspetoria Veterinária pelo telefone (55) 3224.4870 ou na Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária e Ambiental) (55) 99700.3499.