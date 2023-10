Silveira Martins receberá a palestra: “Promovendo conexões humanas pela empatia”

A Prefeitura de Silveira Martins, por meio da Secretaria Municipal da Educação e Programa Municipal de Práticas Restaurativas, realizará nesta sexta-feira, dia 6, às 18h30min, no Clube Agrícola e Recreativo Silveira Martins, a palestra “Promovendo conexões humanas pela empatia”.

Contando com a presença dos pais e responsáveis pelos alunos do município, profissionais da educação e comunidade em geral, a palestra será ministrada por Isabel Cristina Martins Silva (foto), que é facilitadora de Práticas Restaurativas e coautora do livro “Práticas Restaurativas – Uma metodologia ao alcance do educador.” Além disso, ocorrerá também a entrega dos pareceres das escolas silveirense.

O encontro tem o objetivo de apresentar a aprendizagem dos estudantes e estratégias para melhorias, iniciativas para promover um ambiente escolar seguro e acolhedor dentro do Programa Municipal de Práticas Restaurativas, e as possibilidades da comunidade na promoção da cultura da paz.

Conforme Silvia Fioreze, secretária da Educação de Silveira Martins, “a presença de todos é fundamental para construirmos uma comunidade escolar mais forte e para garantir o sucesso de nossos alunos, e conta com a participação e contribuição de cada um.”