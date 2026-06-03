Silveira Martins receberá a 2ª Oficina de Manejo de Inverno em Roseiras de Jardim

A próxima terça-feira, dia 9, será dedicada ao aprendizado e ao cuidado com os jardins em Silveira Martins. Das 13h30min às 16h30min, na Rua Siqueira Couto, acontece a 2ª Oficina de Manejo de Inverno em Roseiras de Jardim, atividade gratuita e aberta à comunidade que será ministrada pelo professor Nereu Augusto Streck, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A oficina integra as ações do projeto Flores para Todos, iniciativa desenvolvida pela UFSM em parceria com a Prefeitura de Silveira Martins, que vem contribuindo para a qualificação paisagística de espaços públicos da cidade. Ao longo dos últimos anos, o projeto tem realizado o plantio e o acompanhamento de flores em canteiros e áreas de convivência, promovendo uma transformação visual que tornou os ambientes urbanos mais acolhedores e atrativos para moradores e visitantes.

Durante a atividade, os participantes aprenderão técnicas de poda, adubação e cobertura de solo, práticas fundamentais para a saúde das roseiras durante o inverno e para estimular uma floração mais vigorosa nas próximas estações. A proposta é compartilhar conhecimentos que possam ser aplicados tanto em jardins particulares quanto nos espaços públicos do município.

Mais do que embelezar a cidade, o Flores para Todos busca incentivar o envolvimento da comunidade no cuidado coletivo dos espaços urbanos. A expectativa dos organizadores é que a oficina fortaleça esse sentimento de pertencimento, ampliando a participação dos moradores na construção de uma Silveira Martins cada vez mais florida, bem cuidada e acolhedora.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins