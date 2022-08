Silveira Martins recebe exposição sobre o Agosto Lilás

Fotos: Prefeitura de Silveira Martins

Abriu na última terça-feira, dia 23, no Polo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Silveira Martins, a exposição: “Stop – pelo fim da violência contra a mulher” dentro da Campanha do Agosto Lilás

Com uma iniciativa da Prefeitura de Silveira Martins, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, e da vereadora Bianca Tolfo, a exposição é parte integrante da campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ela faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que em 2022 completou 16 anos.

Durante a abertura da expsoição em Silveira Martins estiveram presentes no ato diversas autoridades locais como do Poder Executivo, Conselho Tutelar, escolas, entre outros. Na oportunidade a professora Carolina Lisowski realizou uma palestra com o tema: “Mulher X Violência: o amparo jurídico”. Ao final foi realizado um filó.

A exposição seguirá aberta até a próxima terça-feira, dia 30, com horário de visitação de segunda a sexta, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.