Silveira Martins realiza Chamada Pública para Agricultura Familiar

A Prefeitura de Silveira Martins, através da Secretaria de Administração, publicou na segunda-feira, dia 4, o edital de Chamada Pública para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09, Resolução do CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015).

O prazo para a entrega dos envelopes será de 5 a 25 de janeiro de 2021, em horário de expediente. Os envelopes de habilitação e proposta serão abertos no dia 26 de janeiro, às 9h, na sede da Prefeitura Municipal de Silveira Martins.

Serão adquiridos produtos hortigranjeiros como alface, batata inglesa, alho, cebola, mandioca, beterraba, cenoura, feijão e laranja e também produtos coloniais como agnolini, bolacha doce caseira, cuca simples, massa e pão caseiros e suco concentrado de uva.

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h na Prefeitura Municipal de Silveira Martins, na Secretaria Municipal de Administração, no link do edital no site da Prefeitura de Silveira Martins ou pelo fone 3224-4800.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins