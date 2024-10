Silveira Martins no mapa nacional de estudo geológico

Na última segunda-feira, dia 7, a secretária de Assistência Social e Habitação de Silveira Martins, Cátia Ferret, e a coordenadora municipal da Defesa Civil, Renata Dalla Favera, receberam as geólogas Maria Cecília Silveira Gardinalix e Carla Cristina Magalhães de Moraes, do Serviço Geológico do Brasil – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). O encontro objetivou a realização de um mapeamento de áreas de risco de Silveira Martins, com foco em áreas onde existem residências.

A Setorização de Áreas de Risco Geológico consiste na identificação e caracterização das porções do território sujeitas a sofrerem perdas ou danos causados por eventos adversos de natureza geológica. Este estudo é elaborado em consonância com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608/2012, e objetiva subsidiar a tomada de decisões assertivas relacionadas às políticas de ordenamento territorial e prevenção de desastres.

Deste mapeamento, o município silveirense recebe um projeto apontando alternativas de ações que podem evitar futuros desastres, especialmente envolvento bens materiais e óbitos.

Foram mapeadas, além da área urbana, todas as localidades afetadas pelas chuvas deste ano: Vale dos Panos, Val de Buia, Val Feltrina, Val Veronês, Linha Seis Norte e Linha Sete.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins