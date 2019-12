Silveira Martins irá receber Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia

O núcleo de Silveira Martins do projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto, com sede em Faxinal do Soturno, irá apresentar nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 20h, na Praça Matriz de Silveira Martins, o espetáculo “Sonho de uma noite de Natal” dentro da programação do Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia.

Contando a história de uma jovem sonhadora, de vida humilde, que deseja o que nunca ganhou: um presente de Natal, o espetáculo foi criado com a participação conjunta de professores, coordenadores e alunos, envolvidos num processo criativo desde agosto com suas vivências em aula.

Estarão em cena 33 alunos, além de professores e coordenadores das oficinas de Circo, Dança Contemporânea, Jazz e Cultura da Nova Era. Além disso, outras técnicas desenvolvidas para este processo estão em destaque como a técnica vocal, empoderamento e autocrítica.

Durante a montagem da peça foram realizados em média de três ensaios na semana, alternando núcleos e coreografias, ocupando os espaços das duas escolas de Silveira Martins. As oficinas são ministradas pelos professores Marcos Lark (Circo e Cultura da Nova Era) e CheivaneTanski (Dança Contemporânea, Jazz e Cultura da Nova Era).

Além deste, programação das apresentações em Silveira Martins conta com espetáculo do “Cordel de Natal”, com Jonatan Ortiz Borges, “O Natal do Macaco Simão”, do Grupo Pregando Peça, e show musical com Maurício Bailardi.

Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto; com produção cultural de L.C. Vilanova Projetos Culturais; patrocínio cultural da Nova Palma Energia; e financiamento Pró-Cultura RS Lei de Incentivo e Fundo e Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria da Cultura.

Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

O Mago das Bolhas visita o Natal Iluminado da Quarta Colônia, e ele vem sorrindo avisando ao povo que já é Natal de novo, pois nasceu Jesus Menino. E desperta no coração de cada um o verdadeiro sentido do Natal. Ele traz a alegria, o amor e a fartura, deixando o povo assim, amoroso, generoso com o mundo todinho, pois a lei universal diz que o espírito de Natal dure o ano inteirinho. Ele traz o amor a quem não têm, e diz: “Neste Natal faça alguém mais Feliz”!

Com texto baseado na linguagem do Cordel, o ator e poeta Jonatan Ortiz Borges traz a poesia cordel e a magia das bolhas de sabão para o 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia.

Poeta, contador de histórias, ator e participante de diversos eventos literários, Jonatan é natural de Canoas e iniciou na área artística no ano de 2008. Entre os projetos já realizados está o Poéta de Guardel, Eu, Poéto! A magia da poesia, De Pernas Pro Ar – Grupo de Teatro, entre outros, além de ter se apresentado em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

O Natal do Macaco Simão

Simão é um macaco que adora vida boa. Para preparar sua ceia de Natal, se envolve em muitas aventuras ao entrar no quintal da D. Doninha, onde vai encontrar duendes, presentes, uma árvore de Natal encantada, e descobrir o verdadeiro espírito do Natal.

O espetáculo está há 26 anos está no cardápio de atrações do Grupo Pregando Peça.

Ficha técnica

Texto e direção: Luciane Vilanova e Sérgio André.

Atores-manipuladores: Sérgio André, Luciane Vilanova e JonatanOrtiz

Iluminação: Nara Maia

Arranjos Musicais: Ivo Valêncio

Cenários: Paulo Balardin

Criação dos bonecos e programação visual: Elias Ramires Monteiro

Confecção dos bonecos, cenários e adereços: Paulo Balardin e grupo

Produção: Grupo Pregando Peça

Programação

:: Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Palco LIC ::

Dia 19/12 – 20h – Silveira Martins – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Maurício Bailardi

Dia 20/12 – 20h – Restinga Sêca – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 21/12 – 20h – Faxinal do Soturno – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 22/12 – 20h – Nova Palma – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Filipe Girardi

:: 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Desfiles ::

Dia 20/12 – 21h30min – Desfile – Restinga Sêca

Dia 21/12 – 21h30min – Desfile – Faxinal do Soturno