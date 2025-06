Silveira Martins: Inscrições abertas para receber milho destinado à alimentação animal

Aberto nesta segunda-feira, dia 2, o período de inscrições aos produtores rurais de Silveira Martins interessados em receber milho destinado à alimentação animal.

Promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, em parceria com a Emater, a iniciativa é financiada com recursos do Fundo Municipal da Defesa Civil, com o objetivo minimizar os prejuízos causados pela seca. Serão contemplados produtores rurais que possuam criação devidamente cadastrada na Inspetoria Veterinária e no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no escritório da Emater de Silveira Martins até o dia 16 de junho.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins