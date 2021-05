Silveira Martins estuda rota cicloturística priorizando incentivar o turismo de forma sustentável e segura.

No dia 7 de maio, a Prefeitura Municipal de Silveira Martins, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos recebeu a Associação Santa Maria Ciclismo – ASMC representado por Jorge Maciel – presidente e Guilherme Rodrigues – coordenador da Rota Cicloturística Coração do Rio Grande, que abrange nove cidades da Região Central.

Durante a reunião foi apresentada a rota proposta para Silveira Martins onde foi definido pontos que seriam interessantes economicamente, priorizando incentivar as agroindústrias do interior e centro da cidade, bem como prezar pela segurança do ciclista e dos motoristas, dando rotas alternativas para diminuir o trafego na subida do cerro de Silveira Martins, local considerado de risco para essa modalidade de esporte.

O município, junto com a iniciativa privada e Emater, vai aderir ao projeto que pretende sinalizar pontos da cidade e interior para auxiliar a prática do cicloturismo incentivando o turismo sustentável e seguro.

Participaram da reunião o vice-prefeito, Sadi Tolfo, a secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos, Catia Ferret, e a diretora da pasta, Josiane Bovolini.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins