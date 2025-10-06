Silveira Martins adere à Rede Bem Cuidar RS e fortalece a atenção primária em saúde

O município de Silveira Martins oficializou sua adesão à Rede Bem Cuidar RS, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul voltada ao fortalecimento da atenção primária em saúde. O programa tem como objetivo qualificar o atendimento prestado à população por meio da reorganização dos serviços, ampliação do acesso e maior integração das equipes de saúde da família.

Com a adesão, Silveira Martins passará a contar com recursos financeiros e suporte técnico do Estado para investir na estrutura das unidades de saúde, em capacitação de profissionais e em ações que visam garantir um cuidado contínuo e mais próximo dos cidadãos. A proposta é oferecer acompanhamento integral, desde a prevenção até o tratamento de doenças, valorizando a humanização no atendimento.

Segundo o Secretaria Municipal de Saúde a integração à Rede Bem Cuidar representa um avanço importante para a comunidade. “Trata-se de um investimento que vai além da infraestrutura. É uma forma de assegurar que as pessoas tenham acompanhamento de qualidade, dentro de um modelo de saúde que coloca o cidadão no centro do cuidado”, destacou o secretário da pasta, Luiz Skinovisk.

A Rede Bem Cuidar RS já está presente em diversos municípios gaúchos e busca consolidar uma nova forma de organização dos serviços, com foco na resolutividade e na proximidade com os usuários. Para Silveira Martins, a expectativa é que a iniciativa fortaleça a saúde preventiva e contribua para melhorar a qualidade de vida da população.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins