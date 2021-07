Silveira Martins: Aberta chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar

A Escola Estadual de Educação Básica Bom Conselho, de Silveira Martins, está com chamada pública aberta para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Os produtores poderão entregar a documentação de habilitação e projeto de venda até as 10h do dia 9 de agosto, diretamente na escola que está localizada na Rua Antônio Américo Vedoin, nº 258. Entre os alimentos solicitados no edital está o arroz, banana prata, batata inglesa, biscoito colonial, beterraba, farinha de mandioca, laranja, entre outros.

Clique AQUI e acesse o edital.