Sicredi reinaugura agência em Faxinal do Soturno

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Região Centro RS/MG, uma das 109 cooperativas integrantes do Sistema reinaugura sua agência no município de Faxinal do Soturno/RS.

Por conta do momento atual, não houve cerimônia física de reinauguração da agência e os cuidados com a segurança e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais estão sendo tomados na instalação. A agência reabriu suas portas no dia 21 de setembro para a comunidade e associados com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, às 19h, acontecerá a Live de reinauguração que contará com apresentação musical do associado Joca Martins, a transmissão será realizada pelo Facebook e Youtube da Cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG.

Localizada na Rua Duque de Caxias 730, a agência Faxinal do Soturno oferece conforto, proximidade e interação ao público. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem quiser, pode usufruir também da área de convivência, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho e também o espaço da comunidade.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking e atendimento via WhatsApp).

A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis.

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG