Sicredi Região Centro RS/MG realizará formação para mais de 1000 professores

A Educação é um dos sete princípios do cooperativismo e o Sicredi acredita que investir em educação no presente faz a diferença no futuro, apoiando as pessoas a serem protagonistas da sua própria história se tornando agentes transformadores nas suas comunidades. Nesse sentido, no mês de agosto a cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG estará promovendo o evento Conexão do Saber que buscará atender mais de 1.000 professores que, com muita dedicação, exercem sua missão levando educação e impactando de forma positiva as comunidades onde o Programa A União Faz a Vida está presente.

O Programa A União Faz a Vida propõe através da sua metodologia um processo de ensino-aprendizagem baseado no desenvolvimento de projetos. Com ênfase em interações, nos interesses e curiosidades de crianças e adolescentes e na contextualização das áreas de conhecimento aos elementos das realidades locais, os projetos têm como característica a pedagogia ativa e participativa.

O Conexão do Saber ocorrerá em formato virtual, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto e terá como objetivo proporcionar para os professores formação continuada com o intuito de contribuir no processo de aperfeiçoamento individual e profissional do professor de forma leve, através falas que transmitam conhecimento, acolhimento, valorização e olhar afetivo para o professor. A formação contará com profissionais renomados na área da educação e referência nos temas que mais foram demandados em uma pesquisa realizada com os próprios professores. Você que é professor, procure a Secretaria da Educação do seu município e saiba como participar.

Confira a programação completa:

Dia 11 de Agosto das 15h às 17h.

– Palestra Conectando Vidas com Francele Concato.

– Palestra Protagonismo Infantil: crianças, infâncias e culturas com Raquel Karpinsk.

Dia 12 de Agosto das 15h às 17h.

– Palestra Metodologias Ativas e Ensino Híbrido com Leandro Holanda.

– Entrelaçamento das metodologias ativas e as vivências do PUFV na sala de aula com Francele Concato

Dia 13 de Agosto das 15h às 17h.

– Palestra Interdisciplinaridade e Competências da BNCC, percursos e possibilidade com Emilia Cipriano

Confira os municípios participantes: Caçapava do Sul, Dona Francisca, Formigueiro, Lavras do Sul, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Restinga Sêca, Santa Maria Santana da Boa Vista, São Pedro do Sul, São Martinho da Serra, São João do Polêsine, São Sepé e Toropi.

Sobre o Programa A União Faz a Vida: Maior iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, que existe desde 1995. O objetivo é formar cidadãos mais cooperativos, estimulando crianças e adolescentes a terem um pensamento crítico e sustentável com base em uma metodologia própria. O Programa já impactou a vida de mais de três milhões de estudantes, mais de 150 mil educadores, mais de 2.600 escolas e 475 cidades, em 12 Estados.

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG