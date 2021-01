Sicredi Região Centro RS/MG promove Live com Ademar Schardong sobre ‘Propósito’

Com intuito de disseminar cada vez mais informação e conhecimento aos seus associados e a comunidade em geral, a Sicredi Região Centro RS/MG, realizará uma live, nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, a partir das 19h30min, com o presidente do Conselho de Administração do Sicredi Região Centro RS/MG, Pedro Ubiracy Dias Ferreira e com o precursor do cooperativismo de crédito contemporâneo, Ademar Schardong. Haverá transmissão através dos canais do Facebook e Youtube da Cooperativa e também pelos 98.5 FM e pelo Facebook da Rádio Integração.

Schardong exerceu funções de liderança e gestão em cooperativas de crédito de 1978 a 2015. Sua atuação no Sistema Sicredi se destacou, pois, além de participar como fundador, Ademar também foi Diretor e Presidente da Cooperativa Central de Crédito Cooperativo do Rio Grande do Sul, Fundador e presidente do Banco Cooperativo Sicredi, presidente da Confederação Sicredi e da Fundação Sicredi. Desde 2015, Schardong é consultor na área de Governança Corporativa.

A Sicredi Região Centro RS/MG é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua e, por isso, seu modelo de negócio constrói uma cadeia de valor que beneficia o associado, a cooperativa e a comunidade local, que acredita que investir na educação no presente faz a diferença no futuro e busca apoiar as pessoas a serem protagonistas da sua própria história, se tornando agentes transformadores nas suas comunidades por meio da educação de qualidade a qual é disseminada através de seus programas sociais, respeitando o princípio da educação, formação e informação.

Além de ser essencial e ser um dos fundamentos de ética do cooperativismo, a educação é um dos pilares que busca garantir a sustentabilidade, ou seja, a perenidade de cada cooperativa como um negócio a ser usufruído pelas futuras gerações. Assim, a formação dos associados cooperativistas assume também o papel de ferramenta de gestão, por meio deste processo, deseja-se despertar o interesse das pessoas e também motivá-las para que possam participar ativamente em suas instituições e serem agentes de melhoria ou de transformação de sua realidade.

Fonte: Sicredi