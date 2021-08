Sicredi Região Centro RS/MG inaugurará agência especializada no agronegócio 

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Região Centro RS/MG, uma das 109 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi, inaugurará no mês de setembro no coração do Rio Grande do Sul, a agência que será o coração do agronegócio na região.

Localizada na Avenida Hélvio Basso, 1666 em Santa Maria/RS, a Agência Agro como será chamada terá 118,55 metros quadrados e oferecerá conforto, proximidade e interação ao público, além de espaço para o associado tomar café, chimarrão, ler e até mesmo realizar tarefas de trabalho. A Agência oferece também estacionamento exclusivo.

Será a primeira agência da cooperativa voltada para atender especificamente o segmento do agronegócio, com um ambiente inspirado nas culturas da região, equipe especializada para dar suporte aos produtores e trabalhadores ligados ao primeiro setor, além de um ambiente acolhedor para proporcionar uma nova experiência aos associados. A Sicredi Agência Agro possibilitará que seu atendimento seja feito tanto na agência ou na propriedade do associado, reforçando desta forma um dos principais diferenciais do Sicredi: o relacionamento próximo.

“Estamos entregando para a cidade que é o coração do Rio Grande do Sul, a agência que será o coração do agro, nós no Sicredi estamos sempre atentos as necessidades dos nossos associados e nesse momento não gostaríamos de entregar apenas um espaço físico, mas sim uma agência inovadora, acolhedora e com a possibilidade de estarmos ainda mais próximos”, afirma o diretor de Negócios da Sicredi Região Centro RS/MG Carlos Denardin Marques.

A Cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG atua em 32 municípios sendo 18 no Rio Grande do Sul e 16 em Minas Gerais, com mais de 72 mil associados, 400 colaboradores e, agora, chega a 31 agências. A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis.

Para o gerente da agência Agro, Tibaju dos Santos Freitas “a importância da agência Agro é uma realização de um sonho, em poder retribuir para ao associado e comunidade, toda confiança depositada na cooperativa, com uma agência segmentada, moderna e acolhedora, onde ele irá se sentir em casa.”

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp (51) 3358.4770).

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG