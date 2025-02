Sicredi Região Centro RS/MG destina mais de R$ 650mil em projetos de Empreendedorismo Social através do Fundo Social

A Sicredi Região Centro RS/MG, uma instituição financeira cooperativa com 110 anos de história e mais de 115 mil associados, reforça seu compromisso com o crescimento e desenvolvimento das regiões onde atua.

Para o Sicredi, contribuir na criação de comunidades mais próspera é uma responsabilidade levada a sério e o Fundo Social é uma prova disso. Com ele, a cooperativa apoia projetos de empreendedorismo social e entre outras iniciativas de cunho social. No edital 2024 foram mais de R$ 650 mil distribuídos entre os 52 projetos aprovados de 52 entidades. Ao longo do processo de seleção dos projetos, o Sicredi priorizou propostas que visavam promover transformações significativas nas comunidades, demonstrando o compromisso da instituição em estimular iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a prosperidade local.

“Estamos orgulhosos de poder contribuir para a realização desses projetos tão impactantes e relevantes para as comunidades onde atuamos. O Fundo Social representa nosso compromisso com o cooperativismo e com a construção de um futuro mais solidário e inclusivo”, afirmou o Presidente do Conselho de Administração Pedro Ferreira destacando a importância do papel das cooperativas na promoção do bem-estar social.

Este é o quarto ano consecutivo que a cooperativa disponibiliza recursos do Fundo Social em prol da comunidade com o objetivo de apoiar entidades que, a partir do valor recebido para executarem seus projetos, gerem desenvolvimento às pessoas que vivem nas comunidades onde a instituição financeira cooperativa atua.

A distribuição desses recursos não apenas apoia iniciativas locais, mas também reforça o compromisso do Sicredi em ser uma instituição que valoriza a comunidade e busca construir um ambiente mais justo e igualitário para todos.

Confira abaixo a lista dos projetos aprovados no edital de 2024.

Dona Francisca

– Projeto Auto serviço

Entidade: Comunidade Evangélica de Conf Luterana em Formoso

– Projeto Melhores condições de trabalho

Entidade: Comunidade Evangélica de Trombudo

Faxinal do Soturno

– Projeto Ateliê Renascer: as artesãs do amanhã

Entidade: Instituto Renascer Mateus Meneghetti

– Projeto Ampliação da “Lojinha da Liga”

Entidade: Liga Faxinal

– Projeto Gastronomia e cultura

Entidade: Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande

Formigueiro

– Projeto Confecção de cuca

Entidade: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Formigueiro

– Projeto Sustentabilidade através de oficinas de alimentação

Entidade: Ação Social Paroquial Mãos da Esperança

– Projeto Culinária: cuidar de quem cuida

Entidade: Apae

Nova Palma

– Projeto Costurando e tecendo talentos

Entidade: Associação de Artesãos de Nova Palma

– Projeto Bombeiros fortes, comunidade segura: sacolas plásticas em ação

Entidade: Bombeiros Voluntário NP

– Projeto Esporte para a vida

Entidade: Clube Guarani

Restinga Sêca

– Projeto Comunidade feliz

Entidade: Comunidade Evangélica São Miguel

– Projeto Consepro empreendedor

Entidade: Consepro

– Projeto Ampliar para crescer

Entidade: Sociedade de Bolão São Miguel

São João do Polêsine

– Projeto Refúgio Pet: onde seu amigo de quatro patas se sente em casa

Entidade: Ong Anjos de Quatro Patas

– Projeto Empreender com arte

Entidade: ASCOPOL

– Projeto Cultivar e fomentar ações culturais e esportivas

Entidade: Sace Polesinense

São Sepé

– Projeto Aprender fazendo: lições de sustentabilidade

Entidade: Escola João XXIII

– Projeto Divulgação da entidade

Entidade: sindicato dos trabalhadores rurais

– Projeto Sustentabilidade pedagógico financeira para a Associação das Famílias e Apoiadores das Pessoas com Autismo de São Sepé – AFAPASS

Entidade: AFAPASS

Itaara

– Projeto Empretur: Turismo Empreendedor

Entidade: FEIRITA

São Martinho da Serra

– Projeto Horta escolar solidária: promovendo saúde e bem-estar social

Entidade: Escola de Educação Infantil Sofia Ignez de Vargas

São Pedro do Sul

– Projeto Construção da cozinha sustentável

Entidade: APAE de São Pedro do Sul

Santa Maria (Agência Camobi)

– Projeto Solidariedade gerando prosperidade na Instituição Estação dos Ventos

Entidade: CDC Estação dos Ventos

– Projeto Ações do coração

Entidade: Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria

– Projeto Vitrine sustentável (um projeto de empregabilidade)

Entidade:Instituto Somando Forças

Santa Maria (AgênciaCentro)

– Projeto Qualificação da oficina de artesanato crie arte feito com afeto mães empreendedoras

Entidade: CCI do bairro Carolina

– Projeto Mão de arteiras

Entidade: Associação Orquestrando Arte

– Projeto Gostosuras da chica

Entidade: Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável – Saema

– Projeto Minha casa mais colorida

Entidade: Lions Medianeira

– Projeto Toque de arte

Entidade: Instituto Religioso das Filhas do Amor Divino – Irfadi

Santa Maria (Agência Parque Industrial)

– Projeto Empreendendo e formando talentos

Entidade: Novo Horizonte

Santa Maria (Agência Dores)

– Projeto Atividades da vida prática para inclusão da pessoa com deficiência visual

Entidade: ACDV

– Projeto Traços da imaginação

Entidade: Lar Vila Itagiba

– Projeto Conectando negócios com propósito

Entidade: AAPECAN

– Projeto Desenvolvendo sustentabilidade para humanização hospitalar

Entidade: ONG Esquadrão da Alegria

Santa Maria (Agência Medianeira)

– Projeto Economia circular: arte e comunicação

Entidade: Lions Clube Santa Maria Dores

– Projeto Empreender o futuro para sustentar e crescer

Entidade: AACF

Santa Maria (Agência Praça Nova)

– Projeto Capacitação para educadores sociais “Reconstruindo Histórias”

Entidade: Lar de Mirian

Santa Maria (Sicredi Empresas)

– Projeto Programa embaixadores da educação: um caminho para a sustentabilidade do patrimônio científico, cultural e ambiental do geoparque quarta colônia

Entidade: Universidade Franciscana

Caçapava do Sul

– Projeto Mãos criativas tecendo cultura

Entidade:FEMAPRO

– Projeto Iº Semana de empreendedorismo do Rotary Club Maria Augusta – Inspirar e surpreender para empreender e crescer

Entidade: Rotary Maria Augusta

– Projeto Colheita especial: Empreendendo potenciais, transformando vidas

Entidade: Apae de Caçapava do Sul

– Projeto Pousada da ASCAI (Airbnb para idosos)

Entidade: ASCAI

– Projeto Melhorias na produção de hortifruti e otimização na elaboração de alimentos para consumo e comercialização

Entidade: Lar do Idoso Rosinha Borges

– Projeto Trançando sonhos segunda edição

Entidade: CTG Clareira da Mata

Lavras do Sul

– Projeto Mulheres rurais em ação

Entidade: STR LAVRAS DO SUL

Santana da Boa Vista

– Projeto Novos horizontes

Entidade: SINDICATO RURAL

Piratini

– Projeto Oficinas de patchwork e confecção de malhas para mães do Clube de mães da escola

Entidade: JMS

Belo Horizonte Barreiro

– Projeto de Empreendedorismo

Entidade: Central do Barreiro

Betim – Centro

– Projeto FabLab

Entidade: IR

Juatuba

– Projeto Proposta de Empreendimento Social: setor de vendas de bolos, doces e salgados para geração de renda na APAE de Juatuba

Entidade: APAE de Juatuba

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG