Sicredi Região Centro realiza Assembleias 2026

Com o objetivo de apresentar aos associados os resultados consolidados de 2025 e, em conjunto, deliberar sobre as estratégias e os rumos do negócio para o próximo ciclo de gestão, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 10 milhões de associados, se reúne nos próximos meses. Os encontros na cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG ocorrem entre os dias 23 de fevereiro até o dia 31 de março de forma online através do aplicativo Sicredi no menu assembleias ou pelo site fundacao.sicredi.com.br/assembleias. Além da assembleia digital, acontecem as Reuniões Presenciais Informativas em todos os municípios.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG, Pedro Ubiracy Dias Ferreira, “o processo assemblear é um dos mais importantes eventos no relacionamento dos associados com sua cooperativa, momento em que eles podem exercer democraticamente seus direitos de donos participando dos debates, votações, planejamento para o ano, mercado e perspectivas de crescimento, ou seja qualquer assunto relacionado aos interesses da cooperativa, associados e comunidade.”

Neste ano as principais pautas serão: prestação de contas relativas ao ano de 2025, decidir sobre a distribuição de resultados e entre outros assuntos.

Confira a data da Reunião Presencial Informativa da sua agência:

RIO GRANDE DO SUL

Toropi 24/02/2026 (terça-feira)

Dona Francisca 25/02/2026 (quarta-feira)

Nova Palma 25/02/2026 (quarta-feira)

Faxinal do Soturno 26/02/2026 (quinta-feira)

São João do Polêsine 26/02/2026 (quinta-feira)

Itaara 02/03/2026 (segunda-feira)

São Martinho 02/03/2026 (segunda-feira)

São Pedro do Sul 03/03/2026 (terça-feira)

Santana da Boa Vista 03/03/2026 (terça-feira)

Lavras do Sul 04/03/2026 (quarta-feira)

Santa Maria – Agência Parque Industrial 04/03/2026 (quarta-feira)

Caçapava do Sul 05/03/2026 (quinta-feira)

São Sepé 05/03/2026 (quinta-feira)

Vila Nova do Sul 09/03/2026 (segunda-feira)

Santa Maria – Agência Agro 09/03/2026 (segunda-feira)

Formigueiro 10/03/2026 (terça-feira)

Santa Maria – Agência Camobi 10/03/2026 (terça-feira)

Santa Maria – Agência Empresas 11/03/2026 (quarta-feira)

Restinga Sêca 11/03/2026 (quarta-feira)

Piratini 12/03/2026 (quinta-feira)

Santa Maria – Agências Praça Nova, Dores, Medianeira e Centro 12/03/2026 (quinta-feira)

MINAS GERAIS

Ribeirão das Neves 17/03/2026 (terça-feira)

Juatuba 17/03/2026 (terça-feira)

Caeté 18/03/2026 (quarta-feira)

Sabará 18/03/2026 (quarta-feira)

Sarzedo e Ibirité 19/03/2026 (quinta-feira)

Belo Horizonte – Agências Barreiro, Betânia, Buritis 19/03/2026 (quinta-feira)

Santa Luzia 20/03/2026 (sexta-feira)

Raposos, Nova Lima e Rio Acima 20/03/2026 (sexta-feira)

Belo Horizonte – Agências Savassi, Empresas, Funcionários, Nova Lima Vila da Serra 24/03/2026 (terça-feira)

Vespasiano e Confins 24/03/2026 (terça-feira)

Contagem 25/03/2026 (quarta-feira)

Betim 25/03/2026 (quarta-feira)

Belo Horizonte – Agências Pampulha, Cidade Nova, Venda Nova, Padre Eustáquio 26/03/2026 (quinta-feira)

São José da Lapa 26/03/2026 (quinta-feira)

