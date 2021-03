Sicredi lança linha de crédito especial para melhorar irrigação e reservas de água

A estiagem dos últimos dois anos e o comportamento irregular das chuvas vem trazendo preocupação (e prejuízos) aos pequenos, médios e grandes produtores rurais da região. O problema atinge agricultura e pecuária, desde o pequeno produtor de fumo até o grande criador de gado. Por vezes, falta água até para matar a sede de animais.

Essa preocupação não é exclusiva dos produtores. O Sicredi, um dos maiores agentes de desenvolvimento econômico da região Centro Serra, vem acompanhando de perto e sentindo os reflexos que a falta de água causa aos negócios de seus associados. Por isso, a cooperativa lançou recentemente um programa de linhas de crédito para melhorar a capacidade de irrigação e armazenagem de água nas propriedades rurais. “Queremos apoiar a implantação de novos projetos de irrigação, construção ou reforma de açudes, captação de água da chuva através de cisternas, para dar maior segurança e equilíbrio econômico aos nossos associados”, justifica o diretor executivo da cooperativa, Dilamar Rusch.

Além de favorecer o mercado de grãos, carne e tabaco da região, o programa está alinhado à missão da cooperativa, de melhorar a qualidade de vida das comunidades e agregar renda para seus associados.

FINALIDADES – A concessão de crédito para implantação dos projetos de irrigação terá recursos oficiais do governo federal e também contará com linhas próprias da cooperativa com até 10 anos para pagar. Nessa segunda opção, a formalística poderá ser mais flexível, sem desrespeitar as exigências mínimas ambientais para estes tipos de projetos. Os escritórios de assistência técnica (Astec) da região foram orientados, em reunião à distância, sobre todas as regras do programa e estão habilitados a orientar e auxiliar os associados na elaboração dos projetos.

Entre as finalidades do programa especial de linhas de crédito para irrigação e armazenagem de água estão a construção de açudes, de barragens, de cisternas para captação da água de chuva, de açudes para dessedentação de animais e financiamento de sistemas de irrigação para lavouras, inclusive lavouras de fumo.

Os associados interessados devem procurar as agências do Sicredi Centro Serra para obter informações mais detalhadas sobre o programa, como taxas, prazos e documentação. Também é possível entrar em contato pelo whatsapp (51) 3358-4770. O atendimento é feito pelos colaboradores das próprias agências.

Fonte: Sicredi Centro Serra