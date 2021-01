Sicredi irá contratar Jovem Aprendiz para Restinga Sêca

O Sicredi está recebendo até o dia 1º de fevereiro, as inscrições para contratação de Jovem Aprendiz para atuar na agência de Restinga Sêca.

Para se inscrever é necessário ter entre 14 e 22 anos de idade e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio.Também é exigida disponibilidade para atuar no turno da manhã, das 8h30min às 12h30min, ter Carteira de Trabalho, nunca ter sido Jovem Aprendiz Administrativo pelo CIEE – Centro de Integração Empresa Escola e residir em Restinga Sêca.

Entre as responsabilidades e atribuições do cargo estão: atendimento aos associados; apoio as áreas administrativa e de negócio e organização de arquivos e documentos;

O valor da bolsa auxílio é de R$ 668,55.

A seleção irá ocorrer conforme os valores e perfil do cooperativismo, desejando jovens que queiram crescimento e desenvolvimento profissional na cooperativa.

Para se inscrever clique AQUI