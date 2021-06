Sicredi inaugura sede nova em Restinga Sêca

Há 33 anos em Restinga Sêca, na próxima segunda-feira, dia 28, será inaugurada a sede nova da agência do Sicredi de Restinga Sêca. Em razão da pandemia do Covid-19, a cooperativa não irá realizar solenidade de inauguração como forma de evitar aglomerações.

O novo espaço está localizado na Av. Júlio de Castilhos, 264, em frente da atual agência. O horário de atendimento na agência será de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. “Nossa expectativa são as melhores. A gente sempre que vai para um novo endereço, com layout novo, dá uma revigorada e a gente fica bem feliz de enxergar que o projeto que foi pensado há uns dois anos, hoje está saindo do papel”, enalteceu o gerente Ernane Steffens em entrevista à Rádio Integração.

A nova agência conta com espaços amplos que podem ser usados pelos associados para reuniões e cafés, além de acessíveis e com ambientes de atendimento personalizados. O Sicredi está entregando para a comunidade um ambiente moderno e tecnológico, com um relacionamento ainda mais simples e próximo dos associados, proporcionando a sensação de estar em casa com todo o conforto e segurança.

AVISO

Em razão da mudança de endereço, o Sicredi avisa que os caixas eletrônicos estarão indisponíveis das 15h desta sexta-feira, dia 25, até as 12h da próxima segunda-feira, dia 28.