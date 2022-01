Sicredi faz alerta para associados que tiverem lavouras atingidas pela estiagem

Produtores rurais que tiverem suas lavouras atingidas pela estiagem, deverão procurar o Sicredi tanto para buscar informações sobre o PROAGRO nas operações de custeio, como também organizar a documentação necessária nas operações de investimento. Neste aspecto, a Cooperativa Sicredi Centro Serra RS faz um alerta aos associados tomadores de Crédito Rural para que não deixem de cumprir algumas importantes exigências para fazer obter seu enquadramento.

Conforme explica o assessor de negócios da cooperativa, Humberto Grehs, caso ocorra alguma perda relevante na lavoura, o produtor rural deve providenciar imediatamente um laudo técnico junto a escritórios de assistência técnica ou Junto aos escritórios municipais da Emater, garantindo que as informações do evento sejam formalizadas oportunamente. Neste laudo deverá ser informado o fato gerador da perda, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocada por frustração de safra. Ainda, se o associado possuir seguro da Afubra, deve entregá-lo junto com o laudo à sua agência do Sicredi.

“Isso contribuirá para um possível pedido de prorrogação em 2022, auxiliará o Sicredi na realização da análise necessária, bem como cumprirá as exigências formais para este tipo de pedido”, observa.

Grehs também ressalta que os pedidos serão analisados caso a caso, respeitando os valores legais disponíveis, que possui limitações. “Adicionalmente, reforçamos que até esse momento, não há resolução do governo federal específica que complemente os limites legais disponíveis”, observa o assessor.

Os produtores que tiverem PROAGRO nas operações de custeio com perdas relevantes (superiores a 30%) devem juntar as suas Notas Fiscais da lavoura implantada. “Em caso de dúvidas adicionais sobre o acionamento do programa, os associados podem entrar com contato com sua agência de relacionamento”, finaliza Grehs.

Corn plant with dry cracked soil

Fonte: Sicredi Centro Serra