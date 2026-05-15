Sicredi destina R$ 1,4 bilhão aos associados em distribuição anual de resultados

O Sicredi realizou mais uma edição da sua tradicional distribuição de resultados, depositando R$ 1,4 bilhão diretamente aos seus associados. O valor refere-se aos resultados obtidos pela cooperativa ao longo do último exercício e reforça um dos principais diferenciais do modelo cooperativo: compartilhar os ganhos com quem participa e constrói a instituição no dia a dia.

A distribuição de resultados acontece anualmente e representa o retorno financeiro gerado pelas operações realizadas pelos próprios associados. Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, no cooperativismo financeiro os resultados não são destinados a acionistas, mas retornam aos associados, fortalecendo a economia local e incentivando o desenvolvimento das comunidades onde o Sicredi atua.

Os valores são distribuídos proporcionalmente à participação de cada associado nas soluções financeiras da cooperativa, como utilização de produtos, serviços e movimentações realizadas ao longo do ano. Parte desse montante é creditada diretamente em conta, enquanto outra parcela pode ser destinada ao capital social dos associados, contribuindo para o fortalecimento coletivo da cooperativa.

A iniciativa reforça o compromisso do Sicredi com um modelo de negócios sustentável, baseado na cooperação, na participação e na geração de valor compartilhado, como explica o Diretor Executivo da Sicredi Regão Centro Luiz Alberto Machado Lopes “assim como os sócios de uma empresa recebem parte dos lucros, o associado Sicredi também participa dos resultados da sua cooperativa. Após o final de cada ano, é apurado o resultado financeiro da cooperativa, e então parte desse valor é distribuído entre os associados de acordo com os negócios que cada um fez com a cooperativa. No Sicredi o resultado chega para quem coopera.”

Além do retorno financeiro individual, a distribuição de resultados também impulsiona o desenvolvimento regional, já que os recursos permanecem circulando nas comunidades, estimulando investimentos, consumo e novas oportunidades econômicas.

Com mais de um século de história, o Sicredi reafirma, por meio da distribuição anual de resultados, sua essência cooperativa: uma instituição financeira construída coletivamente, onde cada associado é também dono do negócio e participa diretamente dos resultados alcançados.