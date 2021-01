Sicredi conclui doação de R$ 436 mil aos hospitais da região Centro Serra

O Sicredi concluiu recentemente a segunda etapa da doação de equipamentos e materiais para os hospitais da região Centro Serra. Os recursos financeiros atingiram o valor final de R$ 436 mil e foram oriundos do Fundo Social aprovado pelos associados da cooperativa no ano passado.

A primeira etapa de doações ocorreu em maio de 2020, no valor de R$ 262 mil. Foram adquiridos bomba de infusão, monitor de sinais vitais, aspirador cirúrgico, carro de emergência, oxímetro, concentrador de oxigênio, multinebulizador e aparelho de pressão.Com a oferta de recursos específicos para o combate ao coronavírus destinados pelo governo federal, os administradores dos hospitais solicitaram ao Sicredi que a segunda parte do Fundo Social fosse destinada à compra de equipamentos e materiaisespecíficos para a necessidade de cada município. Com isso, o Sicredi entregou em dezembro mais R$ 174 mil em equipamentos como monitor cardíaco, desfibrilador, secadora de roupas, ar-condicionado e uniformes cirúrgicos aos hospitais de Agudo, Paraíso do Sul, Candelária, Vale do Sol, Sobradinho, Arroio do Tigre e Lagoão.

O diretor executivo da Sicredi Centro Serra, Dilamar Rusch, relembra que a doação aos hospitais está alinhada com práticas anteriores da empresa. “Esse sempre foi o jeito do Sicredi trabalhar, de reinvestir na comunidade parte dos resultados gerados na própria região”, disse Dilamar.

Fonte: Sicredi Centro Serra