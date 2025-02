Sicredi Centro Serra RS promove assembleias de 2025

Como forma de manter o ciclo do cooperativismo vivo, por meio da participação ativa de associados, as cooperativas que compõem o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizam assembleias anuais para apresentarem seus resultados de 2024 e definirem os rumos do negócio para 2025.

Os encontros na cooperativa Sicredi Centro Serra RS ocorrem entre os dias 11 de fevereiro e 11 de abril. (confira o calendário no quadro abaixo). Em 2024, as assembleias da Sicredi Centro Serra RS tiveram a participação de mais de 8.700 associados de maneira presencial e/ou online/híbrida. Para este ano, as assembleias da cooperativa Sicredi Centro Serra RS, que concentra mais de 70 mil associados ocorrerão nos formatos virtual/híbrido/presencial.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro Serra RS, Egídio Morsch, a assembleia é o momento em que os associados, donos do negócio, recebem todas as informações da administração e, de posse delas, decidem os rumos da Cooperativa. “Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas com um objetivo em comum e todos os assuntos relevantes neste tipo de sociedade sempre são deliberados nas assembleias. Portanto, é de suma importância que os associados participem, pois é o momento de debater todos os assuntos e tomar as decisões a respeito do futuro da Cooperativa”, destaca.

Nas assembleias deste ano, a presença dos associados será ainda mais importante, pois além da prestação de contas do exercício de 2024 e a distribuição das sobras, estará em pauta a eleição dos coordenadores de núcleo (representantes dos associados), que acompanham de perto o que acontece na Cooperativa. Também ocorre a eleição do Conselho de Administração, que engloba Presidência e Vice-presidência da Cooperativa, e ainda, a eleição do Conselho Fiscal, que tem a tarefa de fiscalizar os atos da administração e da gestão. “Os encontros deste ano têm um significado muito relevante, pois serão definidos os representantes da Cooperativa para os próximos anos. Além disso, teremos o rito normal de levar um conjunto de informações da Cooperativa aos nossos associados”, finaliza, o presidente.

Além da apresentação dos resultados, os associados terão a oportunidade de votar em pautas como a distribuição dos resultados financeiros da cooperativa. Em 2024, a cooperativa depositou na conta capital de seus associados cerca de R$ 13 milhões de juros ao capital e 6 milhões em distribuição de resultados. Também foi destinado R$ 1,3 milhão para o Fundo Social e R$ 3,2 milhões para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que contempla iniciativas como educação financeira, ações culturais, entre outros para os associados.

Confira abaixo o calendário das Assembleias 2025

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok

Fonte: Sicredi Centro Serra RS