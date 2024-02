Sicredi Centro Serra RS inicia Assembleias de Núcleo na próxima quinta-feira, dia 15

No ano passado, Assembleias de Núcleo encerram com participação recorde de associados.

Para apresentar os resultados e decidir sobre as estratégias de 2024, a cooperativa Sicredi Centro Serra RS dará início às assembleias de núcleo. Os encontros no formato presencial ocorrerão dos dias 15 de fevereiro a 12 de abril. A primeira assembleia do ano ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 15, às 20 horas, no Salão da Comunidade Evangélica Luterana de Picada do Rio, no interior de Agudo.

Os eventos serão mais uma oportunidade para que os associados, os donos do negócio, possam acompanhar e decidir a respeito de pautas e estratégias importantes da cooperativa, sendo um dos diferenciais do modelo cooperativo. Segundo o presidente da Sicredi Centro Serra RS, Egídio Morsch, a participação dos associados nas assembleias é fundamental, pois, neste momento, ele exerce o seu papel de “dono do negócio”, tomando ciência de todas as ações realizadas pela cooperativa no exercício anterior, bem como os resultados obtidos com estas iniciativas.

“O Cooperativismo de Crédito há 150 anos vem tomando decisões importantes em assembleia. Em 2023, excepcionalmente, teremos um processo assemblear um pouco diferente, pois, além da prestação de contas e distribuição do resultado, também teremos uma assembleia extraordinária para ajustar o estatuto social da Cooperativa”, ressalta, Morsch. A minuta do estatuto social e os editais de cada encontro estão disponíveis em https://www.sicredi.com.br/coop/centroserra/assembleias/.



Associados em destaque nos encontros



Quem prestigiar os encontros terá também a oportunidade de assistir depoimentos em vídeo de moradores e entidades da região que tiveram sua vida impactada pela cooperativa. O conteúdo em formato audiovisual foi produzido ao longo dos últimos meses e mostrará o impacto da cooperativa na vida de seus associados. “Foram produzidos vários materiais sobre os benefícios do uso da energia fotovoltaica, facilidades nos contatos com a agência e contratações de operações de crédito, capacitação de associados, preocupação da cooperativa com a educação, além dos dados financeiros do último exercício. Ou seja, um conjunto grande de informações sintetizado em vídeo para atender aqueles que estarão nas assembleias de forma presencial, bem como aqueles que, eventualmente, assistirão de forma virtual”, frisa o presidente.



Campanha Doe Solidariedade



Para fomentar o espírito coletivo entre os associados, desde 2017 ocorre junto às assembleias a campanha Doe Solidariedade, iniciativa que mobiliza os associados a levarem espontaneamente um quilo de alimento nas assembleias de núcleo e, a cada quilo doado, a cooperativa acrescenta outro. Com adesão voluntária, a campanha arrecadou em 2023 um total de 8.154 quilos de alimentos e R$ 845 em dinheiro. Dessa forma, neste ano foram repassados 16.730 quilos para entidades filantrópicas e assistenciais dos 14 municípios da região de abrangência.



Sobre o Sicredi



O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.



CONFIRA ABAIXO AS DATAS DOS ENCONTROS DAS ASSEMBLEIAS: