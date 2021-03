Sicredi Centro Serra inicia assembleias em formato digital e doará R$ 10,00 por participação para entidades

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o território nacional, investe constantemente em ações que permitem a participação de seus associados no cotidiano da instituição. Uma delas são as assembleias, reuniões realizadas pelas cooperativas filiadas ao Sicredi,nas quais os associados- que, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, são donos do negócio -podem votar e decidir os rumos da respectiva cooperativa de crédito.

Por conta do cenário de pandemia pelo novo coronavírus, a cooperativa Sicredi Centro Serra RS, que possui cerca de 60 mil associados moradores em 14 municípios da região, realizará seu período de assembleias em formato digital entre os dias 8 de março e 15 de abril. Em anos normais, as assembleias mobilizavam 12 mil associados em aproximadamente 40 encontros.

Segundo Egidio Morsch, presidente da Cooperativa, as assembleias são um dos principais momentos do Sicredi e do segmento de cooperativismo de crédito. “Neste ano priorizamos a saúde e segurança dos nossos associados e colaboradores, garantindo simultaneamente a participação deles nos debates e votações referentes ao nosso planejamento para o ano e perspectivas futuras. Mesmo em um cenário desafiador, conseguimos estruturar o formato das assembleias de modo que elas aconteçam e cumpram seu papel, que é de ser uma oportunidade para o associado exercer a sua principal função no sistema, de dono do negócio”, explica.

CADASTRAR – Para participar da assembleia digital, o primeiro passo do associado é cadastrar-se no site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, na opção “Acessar Assembleia”, disponível no canto superior direito. Na tela seguinte, deve clicar em “Quero me cadastrar” e digitar o CPF e o número do telefone celular. Se o numero estiver atualizado na base cadastral do Sicredi, será enviado por SMS (mensagem de texto) um código para validar o cadastro. Basta inserir esse código no campo indicado e criar uma senha conforme orientações na tela. Se o número do celular não estiver atualizado, será necessário confirmar alguns dados por segurança. “O cadastramento é seguro e será válido apenas para a participação nas assembleias”, enfatiza o presidente Egidio.

DOE SOLIDARIEDADE – Desde o ano de 2017, a Sicredi Centro Serra realiza durante as assembleias a campanha “Doe Solidariedade”, que consiste no repasse de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene e limpeza a entidades assistenciais, benemerentes e filantrópicas. Neste período já foram repassadas mais de 60 toneladas. A iniciativa mobiliza os associados a levarem espontaneamente um quilo de alimento nas assembleias de núcleo e, a cada quilo doado, a cooperativa acrescenta outro.

As entidades beneficiadas são indicadas pelos coordenadores de núcleo da Sicredi. São mais de 20 entidades da região contempladas com os alimentos, incluindo casas de saúde, casas de repouso de idosos, associações de pais e amigos de excepcionais, casas de passagem, Ligas de Combate ao Câncer, entre outras.

Como neste ano as assembleias presenciais não serão realizadas, para cada associado que se conectar na assembleia digital, a Cooperativa estará destinando R$ 10,00 a estas entidades. “Vale lembrar que o dinheiro não sai da conta do associado, mas de Fundo próprio da cooperativa”, destaca Egidio Morsch.

Fonte: Sicredi Centro Serra