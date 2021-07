Sicredi arrecada mais de meia tonelada de alimentos em Faxinal do Soturno

Em comemoração ao Dia C – Dia de Cooperar, a Sicredi Região Centro RS/MG, através da agência de Faxinal do Soturno, arrecadou alimentos não-perecíveis. As doações foram depositadas em caixas disponibilizadas em três supermercados da cidade: Camnpal, SuperMax e Bevilaqua, totalizando 504 quilos.

Conforme a gerente da Sicredi, Maria Augusta Missio Marzari, a cooperativa vai dobrar a quantidade de alimentos arrecadados, ou seja, a Secretaria de Assistência Social terá 1008 quilos de alimentos não-perecíveis para repassar às famílias em situação de vulnerabilidade no Município. Na manhã desta quarta-feira, dia 14 de julho, os 504 quilos arrecadados nos supermercados foram entregues à equipe da Secretaria.

A campanha do Dia de Cooperar segue até o próximo domingo, dia 18 de julho, para doações em dinheiro, a partir de R$ 15, pela chave PIX facoparte@sicredi.com.br (e-mail). O valor arrecadado também será convertido em alimentos não-perecíveis que serão entregues à Assistência Social de Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno