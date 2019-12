Show Natal do Sul e Orquestra Jovem Recanto Maestro são atrações no 11º Natal em Canto de Restinga Sêca

O show Natal do Sul e as apresentações da Orquestra Jovem Recanto Maestro e do Grupo Coreográfico do Cras são as atrações desta quinta-feira, dia 19, do 11º Natal em Canto de Restinga Sêca. O evento inicia a partir das 19h na Praça Domingos Mostardeiro, com transmissão da Rádio Integração.

O show Natal do Sul é patrocinado pela Rede Vivo Supermercados, que estará inaugurando a filial de Restinga Sêca no sábado, dia 21. O espetáculo é apresentado pelos músicos Analise Severo, Jean Kirchoff, Marcelo Schmidt, Emerson Martins e Cássio Figueiró, que trazem um repertório envolvendo os clássicos natalinos com ritmos gauchescos.

Já a Orquestra Jovem Recanto Maestro realizará a quinta apresentação da turnê Concertos Natalinos. Ao todo, a Turnê de Natal da Orquestra Jovem Recanto Maestro terá seis apresentações. Já foram realizados concertos em Santa Maria, no Recanto Maestro, Agudo e Ibirubá. A última apresentação será em São Gabriel. A entrada em todos os concertos é gratuita e aberta à comunidade. Sugere-se como ingresso 1kg de alimento não perecível.

Outra atração será a apresentação do grupo coreográfico do Centro de Referência da Assistência Social – Cras de Restinga Sêca, sob coordenação co coreografo Valtair Vasconcelos.