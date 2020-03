Sexta-feira tem o 1º Encontro Municipal de Mulheres Rurais de Restinga Sêca

Na sexta-feira, dia 6 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e dentro das festividades comemorativas aos 61 anos de emancipação de Restinga Sêca, o município de Restinga Sêca irá sediar o I Encontro Municipal de Mulheres Rurais.

O evento acontece na SER São Miguel, em São Miguel, com início às 8h, com transmissão da Rádio Integração. Serão realizadas palestras motivacionais, atividades recreativas, mateada, almoço, sorteios de brindes entre outras atividades (confira a programação completa abaixo).

Haverá transporte gratuito saindo das comunidades do interior (confira do roteiro abaixo).

O evento é uma realização da Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Cresol e Prefeitura de Restinga Sêca, com apoio da Cotrisel, ACI/CDL, Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema), Cerealista São Miguel, Erva Mate Taquapy, Agrícola Possobon e Cerealista Dona Helena.

Programação:

8h: Recepção e inscrições

8h30min: Lanche compartilhado (cada um deverá levar um prato doce ou salgado para compartilhar)

9h30min: Abertura oficial

10h: Palestra sobre Meio Ambiente Rural e Saúde da Mulher, com a Drª Venice Teresinha Grings, da UFSM

10h45min: Apresentação sobre o projeto de restauração de vertentes (Emater – Secretaria de Agricultura)

11h: Palestra motivacional ‘Plenos Corações Femininos’ com a psicóloga Kiona Ames

12h30min: Almoço e sorteio de brindes

13h30min: Apresentação musical com a professora Helenise Mahlke

14h: Atividades recreativas com Valtair Vasconcelos de Souza

16h: Encerramento das atividades

Itinerário de ônibus

Roteiro 1: saída da sede Restinga Sêca, Bom Retiro, Jacuí (vila), entrada em Estiva até o CTG, retorno por Rincão das Palmas, passando pelo Silêncio, Lomba Alta e São Miguel.

Roteiro 2: saída de Rincão dos Martimianos, Barro Vermelho (Edia Wanger) Quilombo, Vó Firmina (Passo da Serraria), voltando pela Vila Rosa, RSC-287, Várzea do Meio, Campo Bonito, Três Vendas, com entrada em São Rafael.

Roteiro 3: saída da sede Restinga Sêca, Coxilha do Osório, Aparecida (volta e entra para Colônia Borges), Nossa Senhora da Saúde e Lourdes, retornando por Restinga Sêca.