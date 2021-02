Setor arrozeiro homenageia destaques do ano na Abertura da Colheita

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) realiza na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, dentro da programação da 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, a tradicional homenagem a pessoas e instituições que se destacaram no ano de 2020 com relação aos pleitos e às demandas da orizicultura gaúcha e brasileira. Será feita a entrega da Pá do Arroz, símbolo do trabalho do orizicultor, em cinco categorias.

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho, destaca a importância desse reconhecimento para quem apoiou o setor. “São pessoas que contribuíram no sentido de trazer soluções e encaminhamentos, fazendo a diferença para levar adiante os pleitos dos produtores de arroz”, enfatiza.

Na categoria Amigo da Lavoura, receberá a homenagem Marcelo Camardelli, na categoria Homenagem Especial, Teresa Cristina, na categoria Lavoura Nota 10, Jorge de Barros Iglesias, na categoria Produtor Destaque, Henrique Osório Dornelles, e na categoria Profissional Imprensa, Lucas Rivas.

Com o tema “Os Novos Rumos do Sistema de Produção”, a 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz ocorre entre os próximos dias de 9 e 11 de fevereiro em formato híbrido, com opções on-line no site do evento e presencial na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). A realização é da Federarroz, correalização da Embrapa e patrocínio premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Informações e inscrições podem ser feitas em www.colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz.

Fonte: Agência AgroEffective