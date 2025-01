Servidores públicos efetivos de Agudo passarão a receber vale alimentação a partir de março

Atendendo uma demanda histórica, os servidores públicos efetivos da Prefeitura de Agudo passarão a receber vale-alimentação a partir do mês de março. A Lei Municipal 2591/2025 foi sancionada pelo prefeito Luís Henrique Kittel na última terça-feira, dia 21. O benefício, regulamentado pela gestão municipal, abrange os servidores concursados e representa um avanço na política de valorização do funcionalismo público. Cargos comissionados, contratos e cargos políticos não receberão o auxílio.

De acordo com Kittel, a medida foi planejada em conformidade com o orçamento disponível e alinhada aos sindicatos de servidores e professores, como Sindiserma e Siproma, e parte de um conjunto de ações voltadas para o reconhecimento e a valorização dos servidores públicos. “Estamos comprometidos em oferecer melhores condições aos nossos servidores, entendendo que eles desempenham um papel fundamental na administração municipal e no atendimento à população”, afirmou o chefe do Executivo.

O processo de implantação do vale-alimentação será acompanhado por equipes da administração, que também estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos servidores sobre o funcionamento do benefício. De acordo com a nova legislação, o valor do auxílio-alimentação será de R$ 500,00 mensais para servidores cuja carga horária seja igual ou superior a 30 horas semanais. Para aqueles que cumprem 20 horas semanais, o benefício será no valor de R$ 250,00 mensais. A lei prevê ainda que o valor será reajustado anualmente no mesmo índice aplicado à data base de reajuste salarial dos servidores.

Além de beneficiar os servidores, a medida também visa promover o fortalecimento da economia local. A Secretária de Administração e Gestão, Daniela Arguilar Camargo, informou que a empresa a ser contratada para a gestão do benefício deverá garantir que as compras realizadas com o vale-alimentação ocorram exclusivamente em estabelecimentos comerciais do município de Agudo. A iniciativa resultará em uma injeção estimada de mais de R$ 1,6 milhão no comércio local ao longo do ano. “A valorização dos servidores públicos, aliada ao incentivo ao comércio local, reforça nosso compromisso em construir um Agudo mais próspero e integrado, onde cada ação beneficia tanto os profissionais quanto a comunidade como um todo”, finalizou Daniela.

Fonte: Prefeitura de Agudo