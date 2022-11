Servidores da Secretaria de Obras de Dona Francisca participam de capacitação

Na última quarta-feira, dia 16, os funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura de Dona Francisca participaram de uma palestra e capacitação ministrada pelos integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. Atividades foram realizadas no Parque Histórico Municipal.

A capacitação teve o objetivo de habilitar os funcionários para que, em caso de algum acidente no ambiente de trabalho, todos tenham os conhecimentos básicos para realizarem os primeiros socorros até a chegada da equipe do Samu 192 que prestará o socorro mais especializado e encaminhará a vítima ao Pronto Socorro municipal.

Durante a aula foram abordados alguns temas como: engasgo, desmaio, esmagamento, amputação de membros, convulsões, cortes, perfurações, parada cardiorrespiratória, entre outros. A capacitação foi ministrada pelos profissionais Antônio Trevisan e Marcelo Giovanni Vix, integrantes da equipe do Samu do município e contou também com a presença do convidado Fabio Massirer, ex-integrante da equipe do Samu municipal e que atualmente trabalha em Restinga Sêca.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.