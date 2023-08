Servidores da Educação de Nova Palma terão formação sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Nesta quarta-feira, dia 16, a Secretaria da Educação de Nova Palma, juntamente com o Programa TEAcolhe do Governo de Estado, irá realizar a formação de professores, servidores e estagiários sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Evento ocorrerá na Câmara de Vereadores, iniciando às 9h30min.

Com o tema “Autismo: Sinais de TEA, manejo e adaptações para o ambiente escolar”, o objetivo da formação é melhorar o atendimento nas escolas com as crianças autistas e preparar os profissionais para um acolhimento no ambiente escolar. A atividade será ministrada por Bianca Nunes Pimentel, fonoaudióloga, Micheli Bamberg, terapeuta ocupacional, e Kevin Prestes, psicólogo.

O TEAcolhe segue a Lei Estadual n° 15.322/2019, que instituiu a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no Rio Grande do Sul, destinada a garantir e a promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com Autismo, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às suas famílias.