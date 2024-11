Servidores da Educação de Agudo recebem capacitação para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo

Nesta terça-feira, dia 5, servidores da rede municipal de Educação de Agudo participaram de uma capacitação focada no atendimento a alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (Tea). A formação, que ocorreu na Escola Santos Reis, foi conduzida pela especialista Claudia Zirbes, do Centro Regional de Referência TEAcolhe de São Sepé, programa voltado ao atendimento especializado de pessoas com Tea.

Durante o encontro, foram abordadas questões essenciais sobre o funcionamento atípico característico do espectro autista, além de práticas de regulação emocional e estratégias facilitadoras. A capacitação buscou ampliar o conhecimento dos educadores sobre o autismo, incentivando o uso de recursos específicos que promovam um ambiente mais acolhedor e prevenindo comportamentos interferentes, facilitando assim o desenvolvimento e a inclusão dos alunos com Tea.

Andressa Hoffmann Limana, secretária de Educação de Agudo, reforçou a importância da iniciativa. Conforme a gestora, capacitações como esta são fundamentais para que os educadores estejam preparados para atender todos os alunos com a atenção e o cuidado que merecem. “Queremos garantir que a inclusão aconteça de forma efetiva e que nossas escolas sejam espaços acolhedores para todos”, destacou Andressa.

Fonte: Prefeitura de Agudo