Servidoras de Nova Palma participam de capacitação do FNDE

De 8 a 11 de fevereiro aconteceu a capacitação promovida pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) em parceria com o Ministério da Educação “Capacitação para novos técnicos e gestores educacionais”.

O objetivo desta qualificação é auxiliar os novos técnicos e gestores municipais a executar os programas e ações desenvolvidas pelo Governo Federal através do Ministério da Educação.

Na ocasião, estiveram participando do treinamento em Nova Palma as servidoras da Secretaria Municipal de Educação, Marciani Faccin da Rocha, Marcia Somavilla e Elisete Seiffert Scolari, responsáveis pelos programas: PAR, PDDE, PNAE, PNATE, PNLD, Caminho da Escola, SIGPC e Fundeb, bem como a contadora da secretaria de Finanças, Giselda Scapin, responsável pelo sistema do SIOPE.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma