Servidora do Fórum de Restinga Sêca integra equipe do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado

Na última terça-feira, dia 25, foi inaugurado junto ao prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em Porto Alegre, o Laboratório de Inovação (Labee9). Entre os integrantes da equipe está Denize Reginato Mafaldo que é servidora do Fórum de Restinga Sêca.

Com cerca de oito anos atuando na Comarca restinguense, Denize foi convidada no ano passado para ser a representante dos servidores de 1º Grau a integrar a Comissão de Inovação do TJRS, composta por desembargador, juiz, corregedor, entre outros. A partir desta comissão, o Labee9 foi instituído em setembro do ano passado e começou a atuar de forma virtual.

A ideia é que o laboratório atue de forma multidisciplinar e em rede, integrando instâncias, órgãos, setores do Poder Judiciário e parcerias público-privadas, utilizando métodos modernos. “A gente tem que tentar criar soluções inovadoras de forma a prestar a jurisdição de maneira rápida, mais célere, trazendo a cultura da inovação que está tão em voga hoje, para dentro do Judiciário”, detalha Denize.

Entre os projetos desenvolvidos está o “Descomplica”, que busca a simplificação da linguagem em atos administrativos e em sentenças. “Dentro do laboratório a gente conta com mais de 60 colaboradores chamados “Colabees”, todos servidores do Tribunal de Justiça das mais diversas áreas. Usamos a ideia de laboratório e a ideia da colmeia como se fosse a construção colaborativa. Então, cada abelhinha constrói um pouco”, enfatizou a servidora Denize revelando que da sigla Labee9, o “La” faz referência a laboratório, “Bee” de abelha em inglês e o numeral 9 antecedido do “ee” cria a palavra “inove”, que representa o objetivo principal que é e inovação.

No site https://www.tjrs.jus.br/novo/labee9/ é possível obter mais informações sobre as ações do Labee9, os serviços prestados, os projetos desenvolvidos, entre outras ações.