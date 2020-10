Serviço de castração de Restinga Sêca chega à marca de 100 animais castrados

Nesta sexta-feira, 9 de outubro, o Serviço Municipal de Esterilização e Controle Populacional de Animais de Restinga Sêca atingiu a marca de 100 animais castrados. Isso representa um aumento significativo no número de atendimentos já que a clínica foi inaugurada há três meses e a marca de 50 animais esterilizados havia sido atingida no segundo mês de funcionamento do serviço.

O serviço atende animais de rua, animais abrigados por protetores dos Focinhos de Restinga, animais sob tutela de protetores individuais e animais de famílias de baixa renda. A atividade é mantida com recursos do Fundo Municipal de Política Animal, que é administrado pelo Conselho Municipal de Política Animal, ambos criados em 2018. A principal fonte de receitas para manter o projeto sai das taxas de licenciamento ambiental.