Serão retomadas as atividades da Academia da Saúde de Nova Palma

Em reunião da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Palma, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, se decidiu pelo retorno das atividades na Academia da Saúde, de modo responsável, organizado e dentro das orientações e restrições exigidas.

O retorno se dará da seguinte forma: aulas em grupo de quatro pessoas que não devem fazer parte dos grupos de risco ao COVID-19 (pessoas acima de 60 anos, diabéticos e hipertensos). Para pessoas dos grupos de risco, serão oferecidos grupos de caminhada, atividade esta que acontecerá ao ar livre. Também serão retomadas as aplicações de auriculoterapia. As atividades terão dia e horários fixos.

Os alunos interessados em retornar as atividades devem entrar em contato pelo fone e/ou Whatsapp (55)9 9627-4975 da Academia da Saúde.

Todas as atividades devem ser feitas com o uso de máscara, na chegada deve-se higienizar as mãos, deve-se fazer uso da sua própria garrafa de água e caso o aluno apresentar algum sintoma gripal, deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde e não ir à aula.