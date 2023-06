Senar-RS realiza o terceiro módulo do Programa de Turismo Rural em Faxinal do Soturno

Nesta quarta-feira, dia 14, é concluído o terceiro módulo do Programa de Turismo Rural, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em parceria com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Município de Faxinal do Soturno.

Este módulo, que iniciou na segunda-feira, 12 de junho, abordou sobre a hospitalidade e técnicas de acolhida no meio rural. Além da importância do bem receber e oficina de sinalização turística interna.

Ao todo, 11 faxinalenses seguem realizando o curso, que iniciou em setembro de 2022 com uma palestra de sensibilização. O Programa de Turismo Rural é gratuito e tem como objetivo identificar e implantar negócios de turismo rural. Serão nove módulos, desenvolvidos ao longo de dois anos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno