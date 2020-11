Semeadura do arroz no RS está perto de ser concluída

Levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz aponta que a semeadura do arroz no Estado atingiu 92,51% nesta semana. Até agora, foram semeados 896.580 hectares de um total estimado de 969.192 ha no RS. Faltam apenas 72.612 ha da área prevista para o término dos trabalhos.

Os dados foram apurados nesta quarta-feira (25) pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga junto aos produtores. Do semeado até o momento, 50.520 hectares estão na chamada fase de emergência (quando a planta começa a emergir, logo após a semeadura), enquanto 806.082 ha encontram-se na fase vegetativa (estágio que dura de três a quatro semanas e vai da germinação da semente aos primeiros sinais da panícula).

Confira como estão as regiões arrozeiras

Zona Sul: 101,28% (162.337 ha semeados de um total e 160.284 ha previstos)

Planície Costeira Interna: 95,53% (134.208 ha de 140.487 ha)

Fronteira Oeste: 92,79% (268.839 ha de 289.737 ha)

Planície Costeira Externa: 88,44% (94.581 ha de 106.942 ha)

Central: 87,41% (113.808 ha de 130.202 ha)

Campanha: 86,76% (122.807 ha de 141.540 ha)

Fonte: IRGA