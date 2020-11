Semana Municipal de Incentivo a Doação de Sangue de Paraíso do Sul

O Rotary Club de Paraíso do Sul, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e o Hemocentro de Santa Maria promovem a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue de Paraíso do Sul, de 23 a 29 de novembro.

A proposta visa incentivar e conscientizar os munícipes sobre a importância de ser um doador de sangue.

Em razão da pandemia, as ações coletivas e presenciais estão prejudicadas, contudo, durante esta semana, serão divulgados conteúdos informativos sobre o ato de doar sangue e salvar vidas. Na quarta-feira, dia 25, quando se comemora o Dia Municipal do Doador de Sangue haverá uma live via Facebook e interação com a população e doadores – heróis sem medalha, que fazem o bem, sem olhar a quem.

Para o dia 3 de dezembro, está agendada coleta de sangue no Hemocentro em Santa Maria. Os doadores interessados devem reservar lugar pelo telefone 3262-1760 ou diretamente na Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul.

Fonte: Rotary Club de Paraíso do Sul