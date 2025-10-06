Semana do Idoso em Agudo reúne centenas de participantes com atividades especiais

A Semana do Idoso em Agudo foi marcada por momentos de integração, informação e celebração. As atividades, realizadas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, reuniram idosos de diferentes comunidades do município, reforçando a valorização da terceira idade.

Na segunda-feira (29/09), a Praça Central foi palco de uma mateada festiva, onde grupos de idosos trouxeram músicos que animaram a tarde com cantorias e danças. Durante o encontro, a equipe do CREAS distribuiu um jornal informativo sobre os direitos da pessoa idosa e interagiu com os participantes. Para o lanche, foram oferecidas água e frutas, proporcionando um momento de convivência saudável.

Já na quarta-feira (01/10), o Clube Centenário recebeu quase 400 idosos para a Palestra Show “O Valor da Experiência”, que emocionou e motivou o público. Todos os participantes foram presenteados com uma camiseta em alusão ao Dia do Idoso e receberam uma sacolinha com lanche e suco.

O evento foi aberto a todos os idosos do município, e não apenas aos que integram os grupos da terceira idade, fortalecendo o sentimento de inclusão e reconhecimento. O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância da ação. “Agudo tem um carinho muito especial pelos nossos idosos. Eles carregam a história e os valores da nossa comunidade, e nada mais justo do que proporcionar momentos de alegria, aprendizado e confraternização”, disse.

As ações da Semana do Idoso reforçam o compromisso de Agudo em valorizar, respeitar e promover a qualidade de vida dos cidadãos da melhor idade. A Secretaria de Assistência Social, Raquel Melo, também reforçou a relevância do evento. “Nosso objetivo foi promover diversão e também informação e acolhimento. Queremos que cada idoso se sinta respeitado, valorizado e parte ativa da sociedade”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Agudo