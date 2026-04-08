Semana de Conscientização do Autismo é desenvolvida em Paraíso do Sul

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado anualmente em 2 de abril, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 para promover conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, em Paraíso do Sul, profissionais do Centro Municipal Pedagógico promovem a Semana de Conscientização do Autismo, com o tema “Construindo um mundo mais inclusivo”. Trata-se de uma programação focada na inclusão, conhecimento e fortalecimento de práticas mais humanizadas na rede de ensino.

As atividades iniciaram na segunda-feira, dia 6, com o treinamento da equipe técnica, com foco no aperfeiçoamento profissional e estratégias pedagógicas. Na terça-feira, dia 7, a Escola Municipal de Educação Infantil Pastora Liane sediou a oficina “O Despertar da Empatia”, incentivando o respeito às diferenças e a convivência mais acolhedora.

A agenda continua com novas atividades ao longo desta semana. Na quinta-feira, dia 9, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Altermann recebe uma oficina de conscientização sobre o autismo, dedicada à informação e à superação de barreiras. Já na sexta-feira, dia 10, o Centro Pedagógico realiza a atividade “Cuidar de Quem Cuida”, com abordagem direcionada ao suporte emocional e às famílias.

O encerramento da Semana de Conscientização do Autismo ocorrerá na segunda-feira, dia 13, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Célia Milda Schlesner Schiefelbein, com a oficina “Vivenciando os Sentidos”, que propõe experiências sensoriais e compreensão dos diferentes modos de percepção.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul