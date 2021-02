Semana de Agudo teve Feirão Colonial e lançamento do Catalogo do Artesanato

Aconteceu na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, na Praça da Emancipação de Agudo, o Feirão Colonial e do Artesanato. O evento, que compôs a programação dos 62 Anos de Agudo, foi realizado por meio de parceria entra a Associação dos Produtores Rurais de Agudo (Asproag), a Emater Agudo e a Prefeitura de Agudo.

Conforme o prefeito, Luís Henrique Kittel, a agricultura familiar, como também o artesanato local, são exemplos de dedicação e empenho do povo agudense, e está sendo trabalhado um novo espaço físico para a realização da feira e projetos para garantir mais oportunidades.

Catálogo de Artesanato

Na noite do dia 15 de fevereiro, ocorreu o lançamento do Catálogo de Artesanato. O projeto teve início nas redes sociais no ano de 2020, através de grupo organizado pela Emater. No decorrer do ano, foi idealizado através de Claudia Bernadini, o catálogo com os artesões do município, que participavam do grupo.

O lançamento foi realizado através de live, na página do município de Agudo, teve participação da Secretária Djulia Regina Ziemann, de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, e da Claúdia Bernadini, da Emater.

Confira a live clicando AQUI.

Fonte: Prefeitura de Agudo