Semana da Saúde será desenvolvida em Dona Francisca

Abril é o mês da visibilidade da saúde pública e a Secretaria de Saúde de Dona Francisca promoverá entre os dias 4 e 8 de abril uma série de atividades.

Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida, as ações serão realizadas no Cantinho da Saúde, em frente à Escola Estadual Maria Ilha Baisch com conversas, palestras, autoridades convidadas, entre outras.

Programação:

– Dia 04/04

Momento de conversa com o tema: “Diga não à violência”

Público-alvo: adolescentes

Realização: Claúdio Estivallet Junior, Promotor de Justiça da Comarca de Faxinal do Soturno

Horário: 16h

– Dia 05/04

Palestra com o tema: “O impacto da medicação na vida das mulheres”

Público-alvo: mulheres

Realização: Mariana Bortoluzzi, farmacêutica 4º Coordenadoria Regional de Saúde

Horário: 14h

– Dia 07/04

Manhã: 10h

Palestra com tema livre para portadores de necessidades especiais e família

Realização: Terapeuta Ocupacional Daiane Velasques

Tarde: 14h

Palestra com o tema: “Qualidade de vida”

Público-alvo: idosos

Realização: Enfermeira Patrícia Mattos da 4º Coordenadoria Regional de Saúde

– Dia 08/04

Atividades para as crianças durante todo dia

Realização: PIM Dona Francisca

Horário: 14h