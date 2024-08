Semana da Pátria em Agudo: Recepção do Fogo Simbólico marca início das comemorações

Na segunda-feira, dia 19 de agosto, o município de Agudo foi palco de um importante evento cívico que marcou o início das celebrações da Semana da Pátria. A recepção do Fogo Simbólico no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA) foi um momento de grande significado para a comunidade. O Fogo Simbólico foi trazido até a cidade através da 87ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, organizada pela Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul.

O Fogo Simbólico, símbolo da unidade nacional e da chama da liberdade, foi acolhido com entusiasmo por autoridades locais, membros da comunidade e por entidades. A cerimônia reforçou a importância do civismo e da reflexão sobre os valores que norteiam a sociedade brasileira.

A Semana da Pátria em Agudo, que se estenderá de 2 a 7 de setembro, contará com uma série de atividades voltadas para a valorização da história e da cultura nacional. Este ano, os temas escolhidos refletem marcos importantes da história do Brasil. O tema nacional será o “Centenário da União dos Escoteiros do Brasil”, destacando a relevância do movimento escoteiro na formação de jovens comprometidos com a pátria.

Já no âmbito Estadual, o tema “40 anos do Batalhão SUEZ e sua participação na primeira e mais longa missão de paz da ONU” homenageia os gaúchos que contribuíram para a manutenção da paz mundial. Em nível municipal, o tema escolhido é “A história das Escolas Municipais e os 200 anos de Imigração Alemã no Brasil”, uma oportunidade para celebrar a rica herança cultural trazida pelos imigrantes alemães e sua influência na educação local.

As atividades culminarão no dia 7 de setembro, com o tradicional Desfile Cívico, programado para iniciar às 9h. O desfile terá início em frente ao Sicredi, percorrendo a Avenida Concórdia até a Caixa Econômica Federal, e contará com a participação de escolas, entidades e grupos culturais, que prestarão suas homenagens à pátria.

Nos próximos dias, a Secretaria de Educação e Desporto entrará em contato com as escolas e entidades locais para coordenar a organização da guarda ao Fogo Simbólico, assegurando que a chama da pátria seja mantida com o respeito e a solenidade que o momento exige. Essa mobilização será fundamental para garantir que todos os detalhes estejam alinhados para as atividades da Semana.

A Semana da Pátria em Agudo promete ser um momento de união e reflexão, onde a comunidade terá a oportunidade de relembrar e celebrar os valores que construíram a nação brasileira.